Quina 5037: Veja os números sorteados neste sábado, 3 de agosto

A Quina vai pagar neste sábado (dia 3) um prêmio de R$ 1,5 milhão ao apostador que acertar as 5 dezenas do sorteio do concurso 5.037, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A QUINA NESTE SÁBADO (3):

04, 18, 40, 49, 78

LEIA TAMBÉM:

No sorteio desta sexta-feira (2), ninguém levou o prêmio principal, que estava em R$ 600 mil.

No entanto, 53 apostadores fizeram a quadra e cada um levou para casa R$ 7.092,73.