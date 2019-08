Paraná registra temperaturas negativas nesta madrugada

O Paraná amanheceu gelado na manhã deste sábado (3) em grande parte das regiões. A menor temperatura do estado foi em São Mateus do Sul, com -1,3 graus Celsius (ºC). Também registraram temperaturas negativas, os municípios paraenses de Inácio Martins, Clevelândia, Palmas, União da Vitória, Guarapuava, Pinhão e Entre Rios. Esta foi a segunda onda de frio no estado, desde o início do ano.

Para o final de semana, uma massa de ar frio também derruba as temperaturas no Rio Grande do Sul. O sol aparece no decorrer do dia, mas não é suficiente para esquentar. A noite as mínimas deverão ser próximas de 0 ºC em várias cidades. Em pontos isolados haverá temperaturas negativas. Em Porto Alegre, sol predomina ao longo deste sábado, mas a máxima não passa dos 15ºC.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chance de neve na Serra catarinense que pode durar até hoje sábado (3), com perigo potencial para pequenos acidentes e acúmulos de até 5 centímetros de espessura de neve.

As condições propícias para o fenômeno, que incluem muito frio, umidade alta e chance de chuva fraca estarão presentes para nevar nas Serras catarinense e gaúcha. Ontem (2) houve relatos de chuva congelada em São Joaquim (SC).