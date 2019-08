Mega-Sena 2175: Veja os números sorteados neste sábado, 3 de agosto

O concurso 2.175 da Mega-Sena está acumulado e pode pagar neste sábado (dia 3 de agosto) ao apostador que conseguir acertar as seis dezenas sorteadas um prêmio de R$ 26 milhões, segundo os dados do site da Caixa Econômica Federal.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A MEGA-SENA NESTE SÁBADO SÃO:

07, 25, 32, 43, 53, 55

No sorteio da última quarta-feira (31 de julho), ninguém acertou as dezenas. No entanto, 52 pessoas apostas levaram a quina, faturando um prêmio de R$ 38.251,95 cada.