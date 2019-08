Festivais gastronômicos aguardam os gulosos neste domingo em São Paulo

Quer comer algo diferente neste domingão? Ou melhor – quer beliscar um pouco de tudo, descobrir novas delícias e passear por São Paulo? Neste dia 4, dois festivais gastronômicos ocorrem simultaneamente na cidade: o Festival da Gula, e o Festival de Sobremesas de Sampa.

Organizados pelo "Espaço das Meninas" Feiras e Eventos, ambos acontecem entre as 12h e as 19h, na Vila Mariana. A produção garante um local amplo, seguro, coberto e climatizado, próximo ao metrô Ana Rosa. A entrada será gratuita.

No cardápio estão confirmadas duas sensações do momento: a Torre de Batatas e o Torresmo de Rolo. Além deles, gostosuras como hambúrgueres e hot dogs com complementos variados, almoço típico italiano, escondidinhos, cannoli salgado, macarrão com shimeji, crepes salgados, lanches de pernil e linguiça, temaki, poke, pasteis assados com massa de ricota em diversos sabores, queijos e embutidos, massas frescas, palmito, picles, temperos, pimentas e molhos.

Para adoçar ainda mais o dia: cannoli doce, crepes doces, tortas, taças de merengue, bolos diversos, brigadeiros, mini churros, quindins, chocolates (trufas, bombons recheados, pirulitos), pão de mel recheado, bem-casados, suspiros gourmet, brownie, palha italiana, compotas de frutas, raspadinha, balas caramelizadas, balas de coco, cookie com sorvete, biscoitos artesanais, tiras de laranja cristalizadas, sorvetes, gele ias orgânicas em pote e bisnaga e produtos com milho (curau, pamonha, bolo de milho, pudim de milho) entre as gostosuras.

Para beber: cerveja artesanal El Bebedor (ipa, weiss, witbier, shandy lemon, pilsen, black, chopp de vinho), cerveja Ashby, cerveja Camilos, La Beer Cervejaria, Bubble Lichia Ginger Ale, Bubble Lichia Ginger Ale Sakê, Bubble Lichia Ginger Ale Gin, vinhos, licor e cachaças artesanais.

Por fim, para quem não tem estômago para comer o dia todo, também deve rolar música com o DJ Dinho Garcia, além de leitura de tarot e venda de acessórios, cosméticos, peças de moda e decoração.

SERVIÇO

1º Festival da Gula de Sampa e 3º Festival de Sobremesas de Sampa (clique nos nomes para conferir os eventos no Facebook)

Data: 04 de agosto (domingo)

Horário: 12h às 19h

Local: Rua Joaquim Távora, 605, Vila Mariana – próximo ao metrô Ana Rosa, linhas 1-Azul e 2-Verde

Entrada gratuita