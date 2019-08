SP não terá campanha contra raiva, mas postos da prefeitura têm vacina de graça

A cidade de São Paulo não terá campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos. Ela é uma doença que, se não for tratada, mata o paciente infectado – seja humano, cachorro ou gato.

Segundo a prefeitura, a Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) foi comunicada oficialmente no dia 28 de junho que as vacinas contra a raiva animal para a campanha de vacinação de cães e gatos de agosto não seriam fornecidas pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria Municipal da Saúde, no entanto, reforçou ontem em nota que não haverá interrupção da vacinação de rotina para cães e gatos no município e que a dose está disponível em 13 postos espalhados por todas as regiões da cidade. A vacina deve ser aplicada em cães e gatos todos os anos.

O Ministério da Saúde informou que está aguardando a entrega do laboratório fornecedor de vacina antirrábica para fazer uma nova distribuição. Segundo a pasta escreveu em nota, o fornecedor informou ter identificado problemas técnicos na produção da vacina, que acarretou em atraso na entrega do produto.

Leonardo Burlini Soares, 37 anos, assessor técnico médico-veterinário do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, disse que a entidade teve acesso a comunicação do ministério de que iria priorizar outros estados que não São Paulo para abastecer de vacinas.

Soares disse que o conselho avalia com preocupação a não realização da campanha. “A vacinação nessas frequências anuais foi uma das principais ações de controle da raiva nas áreas urbanas.” Para ele, a campanha ajuda tutores desavisados.

Portanto, não deixe de levar seu pet para vacinar. Há doses em 13 postos da prefeitura, de graça.

Confira relação de postos da cidade.