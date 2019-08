São Paulo convida todos a pedalar pela conscientização da esclerose múltipla

Neste domingo (4), São Paulo irá receber a quinta edição do "Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla", passeio ciclístico que marca o dia nacional pela conscientização da doença, 30 de agosto.

Promovido pela AME (Amigos Múltiplos pela Esclerose), o evento terá concentração no ginásio do Club Athletico Paulistano (rua Colômbia, 77 – Jardim Paulista), a partir das 8h.

O passeio terá percurso de 5,2 quilômetros e é aberto ao público, sem restrição de idade. Para participar, basta se inscrever no site bit.ly/Pedale2019 e levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento.

O que é Esclerose Multipla?

Comum e ainda mal compreendida, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, inflamatória do sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal).

Crônica e ainda sem cura, pode levar a sintomas que são muito variáveis de uma pessoa para outra e no mesmo indivíduo ao longo do tempo.

A EM afeta mais de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo e ocorre mais frequentemente em jovens entre 20 e 40 anos, sendo duas vezes mais comum em mulheres.

Sintomas

Entre os mais comuns estão fadiga, problemas de visão (diplopia, neurite óptica, embaçamento), problemas motores (perda de força ou função; perda de equilíbrio) e alterações sensoriais (formigamentos, sensação de queimação).

Como não há um marcador biológico, um exame específico que defina a doença, o diagnóstico se baseia no conjunto de informações clínicas, no exame neurológico do paciente e em exames complementares, como a ressonância magnética.

Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla

Domingo (4), Club Athletico Paulistano (rua Colômbia, 77 – Jardim Paulista)

8h00 – Início da retirada dos Kits

9h30 – Aquecimento para os participantes

10h15 – Início do Pedale

13h00 – Término do Pedale

Inscreva-se pelo site bit.ly/Pedale2019