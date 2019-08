Previsão do Tempo: máxima de 15ºC aguarda o paulistano neste sábado

Pegue seu casaco, seu guarda-chuva e repense sair de casa: o final de semana será gelado na cidade de São Paulo.

Uma frente fria de curta duração começou a agir nesta sexta-feira, e manterá as temperaturas reduzidas entre sábado (3) e domingo (4). Ainda, a chuva cairá pela madrugada de sábado, e pode retornar durante o dia.

A temperatura máxima será atingida ainda no início do dia, e será de apenas 15ºC. A mínima, registrada durante a noite, será de congelantes 10ºC, segundo a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

O órgão, mantido pela Prefeitura de São Paulo, explica a mudança brusca no tempo. Uma frente fria, juntamente a chegada da massa de ar frio de origem polar, derruba a temperatura e provoca aumento da umidade, além de chuvas. Os efeitos diminuem a partir do domingo – no entanto, o dia 4 ainda terá tempo fechado e chuviscos.