Posto em São Bernardo tem bombas apreendidas por venda ilegal de combustível

Fiscais apreenderam quatro bombas de abastecimento de um posto de gasolina em São Bernardo, no ABC paulista, nesta sexta-feira (2). O Auto Posto Nova Comunidade, localizado no bairro Montanhão, teve a inscrição estadual cassada em dezembro de 2017 e não poderia comprar ou vender gasolina e etanol. Entretanto, esta é terceira vez que os sócios do estabelecimento insistem na comercialização ilegal de combustíveis.

Em dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, o Fisco estadual lacrou as bombas do posto. Constatando a retomada das atividades no local, em junho deste ano, o posto teve as bombas retiradas pela primeira vez.

A medida foi tomada pela Delegacia Regional Tributária do ABC, responsável pela fiscalização da região. Três agentes fiscais realizaram a ação, com apoio da Polícia Civil, por meio da Demacro (Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo).