Metrô: Obras mudam circulação na linha 3

Para realizar obras de modernização do sistema de sinalização de via na linha 3-Vermelha neste fim de semana, a circulação dos trens, no trecho entre as estações Carrão e Tatuapé ocorrerá por uma única via (singela) a partir das 20h ao final da operação de amanhã e das 4h40 às 14h de domingo, com intervalos maiores entre as composições.

Para obras na linha 15-Prata, a avenida Sapopemba será interditada no sentido bairro, entre as ruas Francisca Marinho e Sanguina, no Jardim Planalto (zona leste), das 22h de hoje às 3h de segunda-feira.