Fuvest divulga manual do candidato para vestibular 2020; inscrições abrem neste mês

Prepare o lápis e a caneta, pois a temporada de vestibulares está chegando. Na quinta-feira (1º), a Fuvest divulgou o manual do candidato para seu vestibular de 2020. O documento apresenta datas e horários, informações sobre as provas e números de vagas dos cursos oferecidos na USP (Universidade de São Paulo).

As inscrições serão abertas no próximo dia 12, a partir das 12h, e se encerrarão no dia 20 de setembro, também às 12h. Os estudantes devem se inscrever pelo site da Fuvest e pagar uma taxa de R$ 182, que até o ano passado era de R$ 170.

A primeira fase do vestibular será realizada no dia 24 de novembro e a segunda fase, nos dias 5 e 6 de janeiro de 2020.

A quantidade de vagas de cada curso destinadas a alunos que estudaram em escola pública durante todo o ensino médio aumentou em comparação ao ano passado: serão reservadas 45% das vagas, 5% a mais. O Sisu também servirá como forma de ingresso na universidade.

Neste ano, a lista de obras de leitura obrigatória é composta por:

"Poemas Escolhidos" – Gregório de Matos;

"Quincas Borba" – Machado de Assis;

"O cortiço" – Aluísio Azevedo;

"A relíquia" – Eça de Queirós;

"Minha vida de menina" – Helena Morley;

"Angústia" – Graciliano Ramos;

"Claro enigma" – Carlos Drummond de Andrade;

"Sagarana" – João Guimarães Rosa;

"Mayombe" – Pepetela

Acesse o documento na íntegra por meio deste link.