Fim de semana deve ser marcado por frio intenso e chuvas

Uma frente fria é esperada para chegar nesta sexta-feira à noite à cidade, esfriando o fim de semana inteiro. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) hoje já deve ser um dia mais ameno na capital, com mínima de 15ºC e máxima de 24ºC. O sol prevalece durante a tarde, mas no anoitecer a nebulosidade aumenta, com rajadas de ventos e chances de chuviscar à noite.

Amanhã as temperaturas devem variar de 9ºC a 14ºC, céu predominantemente nublado e chuva forte.

No domingo, a temperatura baixa um pouco mais e a mínima prevista pelo Inmet cai para 8ºC, enquanto que a máxima tem uma leve elevação, indo para 15ºC. As chuvas devem se concentrar na madrugada e na manhã, perdendo força no domingo à tarde. No entanto o dia deve continuar nublado.

O sol só reaparece entre nuvens na segunda-feira, com mínima prevista de 10ºC e máxima de 20ºC.

Na serra da Mantiqueira são esperadas temperaturas ainda mais baixas, com a mínima de hoje podendo chegar a 6ºC em Campos do Jordão (181 km de SP) e com máxima de 20ºC. No fim de semana o frio se mantém na região, com os termômetros marcando entre 5ºC e 11ºC, céu encoberto e chuvisco.

No domingo a mínima em Campos deve ser de 5ºC e a máxima de 6ºC, mas sem chuva.