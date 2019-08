Em clima hostil, EUA e Rússia encerram tratado de desarmamento nuclear

Os Estados Unidos e a Rússia encerraram oficialmente nesta sexta-feira (2) o Tratado de Desarmamento Nuclear (INF), assinado em 1987, durante a Guerra Fria, entre os presidentes Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev.

A decisão de Moscou e Washington é vista com cautela por analistas internacionais e reacende o temor de uma nova corrida armamentista entre as potências. A Rússia declarou o fim do tratado e, minutos depois nesta sexta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, confirmou a saída dos EUA também.

Em fevereiro, Washington tinha suspendido sua participação no tratado, acusando Moscou de fabricar mísseis. Já Moscou justificou a decisão que o "fim do tratado foi iniciativa dos EUA". De acordo com o chanceler russo, Sergei Ryabkov, seu país propôs aos Estados Unidos uma moratória na instalação de mísseis nucleares de alcance intermediário depois de deixar o INF.

Os EUA acusam a Rússia de violar os termos do acordo e desenvolver um novo tipo de míssil, o 9M729, que teria um alcance de 1.500 km. O Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermediário limitava o uso de mísseis de alcance intermediário (500 a 5.500 km), tanto convencionais quanto nucleares.

"A Rússia é a única responsável pelo fim do tratado", disse Pompeo em um comunicado ao final de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).