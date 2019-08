Unicamp abre inscrições para vestibular 2020; veja como participar

As inscrições para o vestibular 2020 da Unicamp foram abertas nesta quinta-feira, 1º de agosto. Estudantes com interesse em participar do processo seletivo devem se inscrever no site da Comvest, responsável pela aplicação das provas até o dia 6 de setembro.

A taxa para a realização do vestibular é de R$ 170. Os pedidos de isenção deste valor já foram fechados – 6.680 candidatos foram contemplados e devem realizar a inscrição normalmente para confirmar a participação.

A prova da Unicamp ocorre em duas fases, sendo a primeira no dia 17 de novembro. Candidatos para o curso de Música passam por provas específicas antes dessa data, sendo marcadas por cada candidato entre os dias 9 e 16 de setembro e 13 e 14 de outubro.

Já a segunda fase do vestibular será diferente neste ano, com apenas dois dias de aplicação, ao contrário de três dias, como nas edições anteriores. As provas serão realizadas nos dias 12 e 13 de janeiro. Outros cursos que exigem provas específicas, como Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, terão seus testes aplicados entre 20 e 24 de janeiro.

A lista com os convocados na primeira chamada do vestibular da Unicamp será divulgada no dia 10 de fevereiro. No total, são oferecidas 3340 vagas para ingresso na universidade, sendo 2570 pelo processo seletivo comum, 639 pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), 31 pelo vestibular indígena e 100 pelo edital de olimpíadas científicas.