Tremor de 6,6 graus na escala Richter sacode região central do Chile

Um tremor de terra de 6,6 graus na escala Richter assustou os moradores da região de Valparaíso e O'Higgins, localizada a cerca de 1h da Capital, Santiago, no Chile.

Segundo o Centro Sismológico Nacional do Chile, o tremor foi sentido em quase todas as regiões do país, inclusive em Santiago.

Ocorreu por volta das 14h (hora local) e o epicentro está localizado a 43 quilômetros ao noroeste de Pichilemu, na região de O'Higgins, região costeira do país.

As autoridades chilenas dizem que até o momento não foi reportado informações de mortes ou danos materiais. Apesar da intensidade, foi descartado alerta de tsunami na zona costeira.