Fux contraria Moro e suspende destruição de provas obtidas de hackers

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira (1) que seja preservado o material apreendido com os hackers na investigação da Operação Spoofing.

A liminar foi concedida após pedido do PDT.

Segundo a argumentação do partido, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, teria dito ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que iria descartar as provas.

Além de proibir a suspensão, Fux também pediu cópia do material apreendido.