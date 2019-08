Avianca: Azul recebe 15 slots em Congonhas

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) redistribuiu as autorizações de pouso e decolagem da Avianca em Congonhas (SP) para três das quatro empresas que manifestaram interesse nos slots. A Azul ficou com 15 horários, a Passaredo com 14 e a MAP linhas aéreas, com 12.

Mas, segundo a Anac, a MAP e a Passaredo ainda “deverão comprovar, junto ao operador aeroportuário e ao órgão de controle do espaço aéreo, o atendimento de requisitos operacionais exigidos para operação no aeroporto.” As duas empresas utilizam aviões turboélice ATRs, com capacidade máxima de 70 passageiros, o que poderia ocasionar problemas na operação do aeroporto.

Em razão das aeronaves operadas pela Two Flex, de 9 lugares, os 14 slots solicitados pela empresa foram alocados na pista auxiliar e estão pendentes de confirmação pelo Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea.