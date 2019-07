Prêmio Comunique-se vai homenagear âncora Ricardo Boechat

O jornalista Ricardo Boechat, falecido em fevereiro deste ano, será o grande homenageado da 17ª edição do Prêmio Comunique-se. Boechat, em dezesseis anos de premiação, levou 18 troféus em quatro categorias, por sua atuação como âncora de rádio e televisão e colunista.

Rodrigo Azevedo, presidente do grupo Comunique-se, pretende utilizar a premiação para reconhecer o legado e a contribuição de Boechat ao jornalismo.

O radialista foi vítima de um acidente de helicóptero, que caiu na rodovia Anhanguera em 11 de fevereiro. Ele e o piloto da aeronave estavam retornando de Campinas, e não resistiram à queda. Âncora do Jornal da Band desde 2006, Boechat começou a carreira em 1970 no extinto Diário de Notícias. Foi colunista social, secretário de Comunicação Social do Rio de Janeiro, coordenador de redação do Jornal do Brasil e diretor da sucursal do Estado de S. Paulo no Rio. Antes de ir para a bancada da televisão, Boechat foi diretor de redação da Band Rio e da BandNews FM

A votação entre os indicados ao Prêmio Comunique-se 2019 está aberta, e acontece pelo site premio.comunique-se.com.br. Para votar, é preciso fazer seu cadastro.