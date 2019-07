Metrô: Governo inaugura novo acesso da estação Oscar Freire e anuncia reforma na Capão Redondo

Reprodução/Rádio Bandeirantes

Com sete meses de atraso, foi aberto nesta quarta-feira (31) um novo acesso para a estação Oscar Freire, da linha 4-Amarela do metrô. Desde que foi inaugurada, em abril de 2018, a estação tinha apenas um acesso, no sentido centro da avenida Rebouças.

Agora, é possível entrar e sair da estação pelo sentido bairro, em construção ao lado do Hospital das Clínicas. Para a linha 4-Amarela ficar completa, ainda falta a entrega da última estação, Vila Sônia, com previsão para o ano que vem. O ramal é operado pela ViaQuatro e teve as obras iniciadas em setembro de 2004.

Linha 5-Lilás

Desde que a linha 5-Lilás fez conexões com as linhas 1-Azul e 2-Verde em suas novas estações, o fluxo de pessoas no terminal Capão Redondo cresceu muito, já que o ramal se tornou uma melhor opção para moradores do extremo sul chegarem ao centro da cidade.

Durante a inauguração do novo acesso da estação Oscar Freire, o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, anunciou obras para facilitar o fluxo na estação. Serão construídas novas rampas para aumentar as opções de acesso ao local. Totens de autoatendimento serão instalados fora da estação para facilitar a compra de créditos. O secretário afirmou que a reforma não vai prejudicar a circulação dos trens.

Aeroporto de Guarulhos

Também na solenidade, o governador João Doria disse que, a partir de 2021, a linha 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) estará ligada diretamente ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A promessa é que passageiros desembarquem direto nos terminais sem a necessidade de pegar um ônibus, como ocorre hoje.