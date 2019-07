Lava Jato: Polícia Federal deflagra nova fase da operação

A Polícia Federal deflagra nesta quarta-feira (31) a fase 62 da Operação Lava Jato, denominada Rock City. São cumpridos um mandado de prisão preventiva, 5 de prisão temporária e 33 de busca e apreensão em 15 diferentes municípios em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A nova etapa apura o pagamento de propinas dissimuladas na forma de doações de campanha eleitoral realizada por empresas do grupo Petrópolis, que teria auxiliado a Odebrecht a pagar valores ilícitos de forma oculta por meio da troca de reais no Brasil por dólares em contas no exterior.

De acordo com as apurações, um dos executivos da empresa regularizou em 2017, mediante apresentação de declaração falsa, R$ 1,4 bilhão. Os valores podem ter sido provenientes da prática de caixa dois na empresa. O esquema seria viabilizado pelos integrantes do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, o conhecido departamento de propinas.

A suspeita é que offshores relacionadas ao grupo realizavam no exterior transferências de valores disponibilizando dinheiro em espécie no Brasil para realização de doações eleitorais. Os presos serão levados para a Superintendência da Polícia Federal no Paraná, onde serão interrogados.

Uma coletiva de imprensa será realizada hoje às 10h da manhã.