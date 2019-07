Filtro criado por estudantes de Santa Catarina vai ao espaço

O foguete que decolou na última quinta-feira para a Estação Espacial Internacional tem uma característica bem brasileira dentro de si: um filtro de água baseado na moringa criado por quatro estudantes do segundo ano do ensino médio do Instituto Federal de Santa Catarina.

Eles criaram o projeto Capilaridade x Gravidade no processo de filtração para enviar ao Student Spaceflight Experiments Program, nos EUA, que seleciona e envia experimentos de alunos com idades entre 10 e 17 anos ao espaço.

Os estudantes brasileiros foram aos EUA no início de julho para a apresentação da ideia, que consiste em um filtro de água que funciona na ausência de gravidade. Ele foi lançado em um foguete de carga da SpaceX, e a expectativa é de que seja recebido pelos astronautas da Estação Espacial.