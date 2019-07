Quem tem celular pré-pago precisa atualizar cadastro para não ter linha bloqueada

As operadoras de telefonia móvel começam nesta quarta-feira (31) o processo de atualização cadastral dos clientes do serviço pré-pago em 10 estados: Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Tocantins e Santa Catarina.

Clientes com pendências cadastrais receberão um SMS, informando que precisam atualizar os dados, segundo a Sinditelebrasil, entidade que representa as operadoras. Quem não fizer o recadastramento no prazo estipulado pela prestadora de serviço terá a linha bloqueada enquanto o cadastro não for atualizado.

O recadastramento começou em 18 de abril pela área atendida pelo DDD 62, na região de Goiás. Em 2 de setembro, será obrigatório para todo o Brasil.

Mesmo se não receber mensagens, os consumidores de linhas móveis pré-pagas podem buscar as prestadoras para atualização de seu cadastro. Para isso, basta ligar para a central de atendimento telefônico da operadora.

De acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o objetivo do recadastramento é evitar fraudes de subscrição (cadastros em nome indevido).

Em caso de dúvidas, consulte a sua prestadora: