Bebê de 10 meses é atingido por um dardo na cabeça no Rio de Janeiro

É gravíssimo o estado de saúde do bebê atingido na cabeça por um pino utilizado em pistolas para fixação de gesso, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Wallace Martim dos Santos, de 10 meses, estava dentro de um carro junto com a mãe quando o objeto entrou pelo vidro traseiro e atingiu a vítima, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Reprodução

O caso aconteceu na noite desta terça-feira (30). O objeto teria partido de uma obra da região. De acordo com a Tia do Wallace, Juliana Gutman, a família parou o carro para buscar um objeto com um amigo quando a criança foi atingida.

Wallace foi socorrido para a UPA de Paciência e depois encaminhado para o Hospital Municipal Pedro II, na mesma região, onde passou por cirurgia. De acordo com a Policia Civil, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e os pais da vítima já foram ouvidos.