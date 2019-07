Três em cada 10 brasileiros ainda utilizam crediário, diz pesquisa

O velho crediário continua na vida dos brasileiros. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, 30% fizeram uso da modalidade (carnê, boleto a prazo ou cartão de loja) nos últimos 12 meses até abril deste ano. Entre aqueles que utilizaram o crediário, 26% recorreram a essa modalidade todos os meses. Outros 31% a cada dois ou três meses e 31%, três vezes ou menos no ano.

A falta de condições para realizar o pagamento à vista em dinheiro foi o principal motivo que levou os consumidores a recorrer ao crediário nesse período (35%). Outros 25% viram vantagem na pouca burocracia exigida pelos estabelecimentos comerciais. Já 20% dos entrevistados optaram pelo crediário para fazer mais compras.

O parcelamento das compras foi a vantagem apontada por 30% dos usuários, enquanto 19% citaram a possibilidade de fazer compras mesmo não tendo dinheiro e 15% em ter prazos maiores para pagamento das aquisições.

O educador financeiro do SPC Brasil José Vignoli destaca que as facilidades oferecidas pela modalidade podem favorecer o consumo impulsivo e até mesmo o descontrole nas compras. “Então, é essencial refletir sobre a real necessidade de cada item e fazer as contas para saber se a parcela, ainda que de valor baixo, não irá comprometer o pagamento de outras despesas já assumidas a cada mês”, alerta.

A pesquisa mostra que 44% dos usuários de crediário já terem sido negativados por não cumprir com o pagamento das parcelas, sendo que 31,5% regularizaram a situação e 12% ainda estão com o nome sujo.

Em média, os consumidores possuem crediário em 2,3 lojas, com valores divididos em seis parcelas. Segundo o levantamento, 43% solicitaram ativamente o crediário e outros 40% foram convencidos a abri-lo após receber ofertas dos lojistas. Em abril, seis em cada dez (61%) possuíam cartão de loja e 49%, carnê ou boleto.