Temporal deixa São Paulo em estado de atenção para alagamento

A forte chuva que começa a cair sobre São Paulo no final da tarde desta terça-feira já deixou as zonas norte, oeste e centro e as marginais Pinheiros e Tietê em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE).

Segundo o CGE, uma frente fria de fraca atividade que se desloca pelo oceano formou as chuvas que caem sobre a cidade de São Paulo, Santana de Parnaíba, Cajamar e Itapevi.

As rajadas de vento que assolam a cidade chegam a 50 km/h. Já há informações de queda de árvores e desabamentos na Capital. Na rua Líbero Badaró, no centro, a ventania quebrou vidro de um dos prédios e dois pedestres que andavam no local ficaram feridos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Defesa Civil alerta para possibilidade de queda de granizo no centro e zona norte. Acompanhe:

A Twitter List by MetroJornal_SP