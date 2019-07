Metrô adia licitação para retomar obras na linha 17-Ouro

A abertura das propostas de construtoras para finalizar as obras da linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo foi adiada para o dia 16 de agosto. A previsão era de que a licitação avançaria nesta sexta (2), com a escolha do novo consórcio. Em construção desde abril de 2012, a linha 17-Ouro teve as obras paralisadas em março deste ano, quando os contratos com o consórcio que tocava o projeto foram rescindidos pelo governo estadual.

Com isso, uma nova licitação foi lançada para executar as obras civis remanescentes, além da implantação do acabamento, paisagismo, comunicação visual e instalações hidráulicas de oito estações. Além disso, o vencedor do processo deverá recapear a avenida Jornalista Roberto Marinho e construir uma ciclovia e um centro esportivo comunitário.

Veja também:

Greve de ônibus em São Paulo deve ser suspensa após acordo entre sindicato e prefeitura

Golpe oferta vaga de emprego falsa para roubar contas no Facebook

A linha 17-Ouro está sendo construída como um monotrilho, nos mesmos moldes da linha 15-Prata. Serão 18 estações, com oito delas com as obras iniciadas e as demais em projeto.

A previsão inicial era de que o primeiro trecho, que liga a estação Morumbi da linha 9-Esmeralda ao Aeroporto de Congonhas, fosse entregue em 2019. Com a paralisação das obras, não há previsão de inauguração.

Linha 17-Ouro

As estações em negrito estão já tiveram as obras iniciadas. As estações em itálico estão em projeto.

Jabaquara – integração com linha 1-Azul

Hospital Sabóia

Cidade Leonor

Vila Babilônia

Vila Paulista

Jardim Aeroporto

Congonhas (Aeroporto)

Brooklin Paulista

Vereador José Diniz

Campo Belo – integração com linha 5-Lilás

Vila Cordeiro

Chucri Zaidan

Morumbi – integração com linha 9-Esmeralda

Panamby

Paraisópolis

Américo Maurano

Estação Morumbi

São Paulo-Morumbi – integração com linha 4-Amarela