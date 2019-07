Governo do Pará libera nomes dos 57 mortos em massacre no presídio de Altamira

Um dia após o massacre que deixou 57 detentos mortos no presídio de Altamira, no Pará, o governo do estado divulgou uma lista com o nome das vítimas fatais. Os corpos começaram a ser removidos da penitenciária no fim da tarde de segunda-feira (29) – os trabalhos continuam nesta terça (30).

Veja também:

Funcionários dos Correios entram em greve a partir de quarta-feira

Anatel corrige ‘falha’ em ligações que permitiram invasões de celulares por hackers

O episódio foi resultado de uma disputa entre duas facções criminosas que atuam na prisão. De acordo com as autoridades, líderes do CCA (Comando Classe A) foram os responsáveis pela ação, incendiando uma cela com integrantes do CV (Comando Vermelho). No total, 41 detentos morreram asfixiados e outros 16 foram encontrados decapitados.

Confira os nomes das vítimas do massacre: