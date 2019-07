Greve de ônibus prevista para quarta-feira é cancelada

A paralisação de motoristas de ônibus na cidade de São Paulo, prevista para esta quarta-feira (31), foi cancelada em reunião nesta terça-feira (30). Após conversas com a Prefeitura, o Sindmotoristas (sindicato que representa a categoria) conduziu votação.

A deliberação, transmitida ao vivo pelo Facebook, acabou decidindo pelo cancelamento da greve. O processo foi conduzido pelo presidente do sindicato, Valmir Santana da Paz.

A greve havia sido proposta após reunião com a Secretaria de Mobilidade e Transportes da capital. A discordâcia gira em torno das mudanças no posto do cobrador, função que será eliminada de certas linhas municipais.

Nesta terça-feira, a Prefeitura recuou de uma decisão que permitia que ônibus novos, projetados para funcionar sem um cobrador, fossem adicionados à linhas que passam pela região central.

A Secretaria, em nota, anuncia que "decidiu suspender a implantação de veículos sem o posto de cobrador nos novos ônibus na cidade de São Paulo". No texto, ainda afirma que que repensará o tema através de uma comissão de requalificação de cobradores de ônibus.