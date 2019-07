Greve de ônibus em São Paulo deve ser suspensa após acordo entre sindicato e prefeitura

Após ameaça de paralisação de terminais nesta quarta-feira (31) por motoristas e cobradores de ônibus, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes revolveu suspender a implantação de veículos sem o posto de cobrador nos novos ônibus na cidade de São Paulo.

A decisão foi tomada depois de reunião com representantes do Sindimotoristas e da SPTrans. Com ela, foi fechado um acordo com os sindicalistas para que não façam a paralisação. O acordo será avaliado nesta tarde pelos trabalhadores em assembleia na sede do sindicato.

A pasta informou ainda que o assunto será debatido pela comissão criada para desenvolver um projeto de requalificação dos cobradores de ônibus.