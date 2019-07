Fies: estudantes ganham maior prazo para renegociar dívida

O MEC (Ministério da Educação) informou nesta terça-feira (30) que os estudantes com dívidas no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) tiveram o prazo para renegociação prorrogado. Com a mudança, a data limite para tratar o débito foi adiada de 29 de julho para 10 de outubro.

A renegociação permite que estudantes do programa parcelem pagamentos atrasados em pelo menos 90 dias. O processo é válido para estudantes na fase de amortização – que já concluíram o curso e passaram pelo período de carência.

Segundo o MEC, mais de 500 mil alunos nestas condições estão com pagamentos atrasados, totalizando R$ 11,2 bilhões de saldo devedor,

Estudantes interessados em quitar a dívida precisam buscar a instituição bancária em que o contrato do Fies foi firmado. O valor mínimo da parcela é de R$ 200, e ainda é necessário pagar uma entrada de 10% da dívida consolidada vencida, ou R$ 1 mil. O adiamento do prazo para renegociação foi publicado na edição desta terça do Diário Oficial da União.