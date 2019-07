Estilhaços de vidro ferem duas pessoas após ventania em São Paulo

Duas pessoas ficaram feridas na tarde desta terça-feira (30) no centro de São Paulo, após serem atingidas por estilhaços de vidros de prédios que se quebraram após uma forte ventania que atingiu a capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam na Rua Líbero Badaró. Duas mulheres ficaram feridas, uma de 34 anos e outra, de 24 anos. Ambas tiveram ferimentos leves nas costas e foram levadas ao Hospital Beneficência Portuguesa.

A ventania também provocou a queda de muitas árvores na capital.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), uma frente fria de fraca atividade formou chuvas que atuaram de foram moderada ou com forte intensidade em várias regiões da capital paulista. Imagens do radar meteorológico confirmaram o término das chuvas em São Paulo neste momento, mas uma nova área de chuva pode atingir a cidade durante a noite e a madrugada.

Para esta quarta-feira (31), a previsão é de sol entre nuvens, com elevação das temperaturas no decorrer do dia. Não há expectativa de chuva na Grande São Paulo. No fim de semana, no entanto, uma frente fria mais intensa deve provocar mudança no tempo, provocando chuvas e queda da temperatura.