Carreata de vans bloqueia Dutra contra lei que agrava penalidade para transporte irregular

Uma carreata de vans bloqueia parcialmente a rodovia Presidente Dutra no sentido de São Paulo. O grupo saiu do Trevo de Bonsucesso, em Guarulhos, e deve seguir até a região do Campo de Marte, em São Paulo.

Os motoristas protestam contra a Lei 13.855/19, que aumenta a punição para transporte escolar e de passageiros sem licença dos órgãos competentes. As punições, hoje graves, passarão a ser gravíssimas com penalidade de remoção do veículo.

