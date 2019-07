Tiroteio em feira deixa três mortos e 11 feridos na Califórnia

Três pessoas morreram durante um tiroteio na noite deste domingo (28), em uma feira em Gilroy, norte da Califórnia, nos Estados Unidos, quando um homem entrou no recinto armado com uma espingarda e atirou contra os visitantes.

Uma criança de seis anos é uma das vítimas e pelo menos 11 outras pessoas foram atingidas antes de a polícia matar o atirador.

Leia também:

Saque do FGTS: Golpe pelo WhatsApp atinge 100 mil pessoas

Polícia prende mais um suspeito de roubar ouro em Cumbica

As autoridades procuram agora um presumível cúmplice que acreditam ter participado do crime.

O atirador abatido não foi identificado, sabendo-se apenas que é um homem branco com cerca de 30 anos.

Os feridos foram conduzidos para duas unidades hospitalares da região (St. Louise Regional Hospital e Santa Clara Valley Medical Center), tendo as forças de segurança identificado ferimentos graves em alguns dos atingidos.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra pessoas correndo do ataque, assustadas:

DEVELOPING: Authorities confirm shooting at California garlic festival. No word on how many have been shot or the conditions of the victims. https://t.co/VE82mWyK58 pic.twitter.com/9I0qGpuY8T

— ABC News (@ABC) July 29, 2019