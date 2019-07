Saque do FGTS: Golpe pelo WhatsApp atinge 100 mil pessoas

O anúncio do saque do FGTS está sendo usado como isca para um golpe via WhatsApp. Em dois dias, o ataque já afetou mais de 100 mil pessoas que receberam, acessaram ou compartilharam o link malicioso, revela a PSafe.

Ao clicar no link da mensagem, o usuário é incentivado a responder uma pesquisa, que inclui perguntas como “Deseja sacar todo seu FGTS ou parcial?” e “Você sacou algum valor do FGTS nos últimos 3 meses?”. Independentemente das respostas, ele é encaminhado a uma nova página para compartilhar o link do ataque com mais 10 amigos e liberar o suposto saque de sua conta.

O objetivo é induzir o usuário a conceder permissão para receber futuras notificações com outros golpes no celular. Além disso, ele é direcionado a páginas para realizar cadastros indevidos em serviços de SMS pago.