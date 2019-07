São Paulo pode ter nova greve de ônibus nesta quarta; saiba mais

A cidade de São Paulo começa mais uma semana de olho em uma possível greve de parte do transporte público. Nesta segunda-feira (29), membros do Sindmotoristas, sindicato que representa motoristas e cobradores de ônibus municipais, fazem uma assembleia para decidir de paralisam na quarta (31). A resposta deve ser divulgada no período da noite.

De acordo com o Sindimotoristas, a mobilização seria uma resposta à medida do prefeito Bruno Covas (PSDB) de reduzir a frota de ônibus em circulação e de implantar novos coletivos sem o posto do cobrador a partir de setembro.

O estudo sobre a reorganização e possível corte de linhas e frotas foi comentado por Covas no sábado. “A gente tenta sempre reduzir custos, tendo um sistema cada vez mais eficiente”, afirmou. Essa discussão será feita por uma comissão com integrantes da Secretaria de Mobilidade e Transportes e da SPTrans (autarquia responsável pelos ônibus municipais), além de membros do Sindmotoristas e da SPUrbanuss.

Desde que foi divulgada a circular da SPTrans sobre novos ônibus sem cobrador, a prefeitura afirmou que não haverá demissões – funcionários seriam realocados para outras funções.