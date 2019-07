Lotofácil 1846: veja os números sorteados nesta segunda, 29 de julho

O concurso 1846 da Lotofácil vai pagar nesta segunda-feira (29) um prêmio de R$ 2 milhões ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Resultado da Lotofácil 1846, desta segunda (29)



01, 02, 03, 09, 10,

11, 12, 14, 15, 18,

19, 20, 22, 24, 25

Outras loterias:

Na segunda-feira (15), 6 apostas dividiram R$ 4,7 milhões do prêmio principal, ficando com R$ 784 mil cada uma. Outras 697 acertaram 14 das 15 dezenas e ganharam R$ 1,8 mil cada. A Lotofácil paga até aqueles que marcarem 11 dezenas – foram R$ 4 para quase 1,7 milhão de apostadores. Clique aqui para ver o resultado do sorteio anterior.