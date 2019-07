Detentos fazem rebelião em presídio de Altamira, no Pará; há 52 mortes confirmadas

Detentos do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, fazem uma rebelião na manhã desta segunda-feira (29).

O motivo da rebelião seria uma briga entre facções criminosas. Detentos do bloco A teriam trancado e ateado fogo no anexo onde estão internos de um grupo rival. Segundo a Susipe (Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará), há presos mortos por asfixia. Pelo menos 52 pessoas morreram, segundo informação divulgada pelo superintendente Jarbas Vasconcelos. Do total de vítimas, 16 foram decapitadas.

Neste momento, a Polícia Civil, a Promotoria e o Juizado de Altamira negociam a liberação dos reféns. O Grupo Tático Operacional da Polícia Militar também está no local.

Mais informações em instantes.