Previsão do Tempo: calor aumenta na terça-feira em São Paulo

Se o final de semana esfriou a capital paulista, ela já vai esquentar novamente. Para esta terça-feira (30), a previsão é de aumento de temperatura.

Durante a manhã, a sensação ainda será de frio, com formação de névoa úmida no começo do dia. Ao chegar da tarde, a nebulosidade é dissipada, e o sol chega forte à São Paulo. O dia permanecerá com algumas nuvens até a noite.

A temperatura se elevará rapidamente durante a tarde, e, consequentemente, a umidade deve cair. A taxa mínima prevista para a terça-feira é de apenas 30%.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a máxima do dia poderá chegar até 27ºC. O órgão de monitoramento climático da Prefeitura de São Paulo prevê também uma mínima de 14ºC, não muito distante da registrada na segunda-feira (29).