Visão do Futuro: Prefeitura faz mutirão para dar óculos de grau para estudantes

A Prefeitura de São Paulo anunciou três datas para um mutirão que dará atendimento oftalmológico para estudantes da rede de ensino municipal. O evento é voltado para alunos do 1º ano do ensino fundamental e dará óculos novos aos que forem diagnosticados com problemas de visão.

O mutirão do programa Visão do Futuro será realizado em três sábados, nos dias 3 e 31 de agosto e 28 de setembro, das 9h às 12h. Quatro unidades farão o serviço: o Hospital das Clínicas, a Unifesp, o Hospital CEMA e o Instituto Suel Abujamra. Os pais devem consultar as direções das escolas para mais informações sobre o transporte para o local dos exames.

O programa é uma parceria entre as secretarias municipais da Saúde e da Educação com o Governo do Estado de São Paulo. Segundo a administração municipal, na edição anterior, de maio, 1.686 estudantes foram atendidos e 791 óculos foram entregues – outros de casos mais complexos chegarão aos alunos até o início de agosto.

