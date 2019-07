Polícia prende mais um suspeito de roubar ouro em Cumbica

A polícia prendeu na madrugada desta segunda-feira (29) mais um suspeito de participação no roubo de 720 quilos de ouro em Cumbica.

Célio Dias foi autuado em flagrante por posse de munição de calibre de uso restrito e de um carregador de fuzil.

De acordo com o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), ele teria “oferecido à quadrilha a logística para o transbordo da carga para outros veículos”.

Há outros dois detidos – ambos funcionários do terminal.

As investigações apontam pelo menos 10 criminosos diretamente envolvidos no maior roubo da história dos aeroportos no Brasil.

A GRU Airport, que administra o aeroporto, diz que não vai se pronunciar sobre o envolvimento de funcionários.