Mãe e filho são empurrados em trilho de trem na Alemanha; criança morreu

Um menino de 8 anos de idade morreu nesta segunda-feira (29) após ser atingido por um trem depois que ele e sua mãe foram empurrados da plataforma de uma das estações de Frankfurt, na Alemanha.

De acordo com a imprensa local, a mãe da criança conseguiu se salvar ao rolar para um espaço entre o trem e a plataforma. Mas a criança acabou sendo atingida pelo veículo. A emissora N-TV informou que, segundo testemunhas, mãe e filho foram empurrados em frente ao trem que se aproximava por um homem "estranho vestido com roupas escuras".

Após provocar o acidente, o acusado saiu correndo, mas foi detido pela polícia enquanto tentava sair da estação. As autoridades informaram que ele é de Eritreia e tem 40 anos. Até o momento, não se sabe as causas e motivações do crime.