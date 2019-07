FAB receberá unidades do gigante KC-390 neste semestre

A FAB (Força Aérea Brasileira) se prepara para receber neste semestre as duas primeiras unidades do KC-390. Criada pela Embraer Defesa e Segurança, essa é a maior aeronave militar já desenvolvida e fabricada no Brasil.

Com proporções superlativas, o KC-390 deve realizar nesta segunda-feira (29) operações destinadas ao C-130 Hércules, que tem origem nos EUA e opera no país desde os anos 1960.

Muito além do transporte de cargas e tropas, o KC-390 é classificado pela FAB como multimissão e pode apoiar ações humanitárias, ser empregado para reabastecer outras aeronaves em voo, combater incêndios florestais e realizar buscas e salvamentos, podendo pousar em pistas curtas e improvisadas.

Para o transporte de cargas e tropas, o modelo pode levar até 23 toneladas. Dentro dele cabe um veículo blindado ou um helicóptero. Pode levar, também, 80 militares equipados.

O projeto do KC-390 foi anunciado oficialmente em 2009 e o modelo começou a ser fabricado em 2017 na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto (SP). As primeiras entregas estavam previstas para 2018, mas problemas com os protótipos durante testes atrasaram os planos.

Segundo a Embraer, o KC-390 é 40% mais veloz que qualquer outro cargueiro do segmento. A aposta da companhia é que o modelo poderá ser sucesso mundial. Portugal confirmou no último dia 11 a compra de 5 aeronaves por R$ 3,5 bilhões. A FAB encomendou 28 unidades. As duas primeiras ficarão na base de Anápolis (GO).