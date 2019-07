Gripe suína foi detectada nos Estados Unidos; doença já matou mais um quarto do rebanho chinês

De acordo com a Associated Press, uma feira animal a pouco mais de 100 quilômetros de Detroit no estado de Michigan, foi o lugar onde ocorreu o primeiro registro da gripe Suína no país do Tio Sam.

Conhecida também como a peste suína africana, o vírus influenza já matou mais de 25% do rebanho chinês desde o começo de 2019, causando uma crise econômica no mercado de carne de porco no país.

Alguns estimam que entre 150 milhões e 200 milhões de animais já padeceram no país por conta da doença. O registo americano é o primeiro e pode comprometer o rebanho de um dos principais produtores mundiais.

União europeia e Brasil são os outros grandes produtores. Para suprir a demanda de proteína animal, os chineses deverão importar mais carnes bovinas, ovinas, de aves e frutos do mar.

Segundo a coluna Vaivém das Commodities, da Folha de S. Paulo, algumas autoridades indicam que pode chegar a 50% a parcela do rebanho chinês comprometida pela Gripe Suína.

A doença respiratória compromete os suínos, mas dificilmente contamina seres humanos. O sítio do canal WoodTV relata que as autoridades já estão emitindo alertas para conter o avanço do vírus.