Greve de ônibus: Terminais de São Paulo devem ser fechados por três horas na quarta

Motoristas e cobradores de ônibus da capital decidiram paralisar os terminais na quarta-feira (31) por três horas, das 8h às 11h, para protestar contra possível redução na frota de ônibus na cidade que, em seu entender, abre espaço para demissões na categoria. A paralisação foi decidida nesta segunda (29) em assembleia ontem em frente ao Sindimotoristas.

A redução da frota é apontada por causa dos contratos emergenciais assinados com as viações. Em seis deles, a frota operacional prevista tem uma queda de mais de 100 veículos em relação ao que era realizado até maio deste ano.

A SPUrbanuss, que reúne as empresas de ônibus, disse que é a SPTrans que “emite as ordens de serviço operacionais, com as linhas, frota e horários de operação” e que “as empresas irão avaliar os impactos operacionais da redução da frota, caso ocorra a determinação do órgão”.

Já a SPTrans (autarquia responsável pelo sistema de transporte público municipal) afirmou, em nota, que construiu uma comissão, com a participação dos sindicatos e da Secretaria de Mobilidade e Transportes para desenvolver um projeto de requalificação dos cobradores e "garantir que não haja demissões". A empresa disse que fará "todos os esforços para garantir o deslocamento da população."

Assista à assembleia e momento da votação (início aos 8:30)