Confronto em presídio de Altamira repercute na imprensa internacional

A rebelião que deixou ao menos 52 mortes no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do Pará, ocupou por algumas horas o topo dos assuntos mais repercutidos na imprensa norte-americana, de acordo com a ferramenta Google Trends.

No índice de assuntos do momento do Google, o conflito em Altamira ocupava o primeiro lugar em diversos países / Reprodução/Google

De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), dois agentes prisionais foram feitos reféns e depois liberados. No início da tarde, o motim estava encerrado.

A Susipe informou que a rebelião foi motivada por uma briga entre facções rivais e teve início por volta das 7h, quando detentos do bloco A, onde estão custodiados presos de uma organização criminosa, invadiram o anexo onde estão internos de outro grupo.

Centenas de matérias relacionadas ao tema foram identificadas pelo mecanismo de busca do Google. No Canadá, Colômbia, Chile, Argentina e outras nações, o assunto também chegou a liderar os tópicos mais acessados. Ainda, veículos de diversos outros países, espalhados por múltiplos continentes, noticiaram a tragédia.

Confira, a seguir, manchetes do noticiário internacional sobre a rebelião em Altamira: