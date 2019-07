Acidente com barco faz óleo vazar em canal de Bertioga

Um acidente envolvendo um barco de pesca causou um vazamento de óleo no canal de Bertioga, no litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (29). A embarcação foi encontrada por membros da Capitania dos Portos e estava parcialmente submersa.

De acordo com a Marinha, foram realizadas barreiras de contenção no local para evitar que o óleo vazado do motor causasse maiores danos ambientais. Apesar do acidente, não há informações de vítimas ou pessoas desaparecidas.

As autoridades marítimas investigam o caso e suspeitam que a movimentação da maré fez com que o barco fosse empurrado para o atracadouro. O serviço de balsa entre Bertioga e Guarujá não foi afetado pelo acidente.

