Abertura de micro empresas cresce 25% em São Bernardo

Em tempos de crise e falta de emprego formal, uma das alternativas pode ser trabalhar por conta própria. Em São Bernardo, por exemplo, o número de novas empresas tipo MEI (Micro Empreendedor Individual) vem aumentando.

Nos primeiros seis meses deste ano, foram abertos 2.848 novos registros de MEIs, média de 15 por dia, segundo levantamento da prefeitura. O número é 25% maior em relação ao índice do mesmo período de 2018, quando se registrou 2.269 pequenos negócios formalizados.

Em 2008, quando a lei que cria as condições para a existência do MEI entrou em vigor, foram abertas 22 empresas do tipo. No ano passado, São Bernardo alcançou 4.652 novos registros delas.

Entre as iniciativas que auxiliam a regularização das empresas está a Sala do Empreendedor, mantida pela prefeitura, onde são oferecidos serviços como abertura do MEI, alteração dos dados, baixa e consulta prévia de zoneamento, além de cursos de empreendedorismo e gestão e orientação técnica especializada.

Entre 2017 e 2019, a Sala do Empreendedor abriu 10.857 MEIs, índice superior ao registrado entre 2013 e 2016, quando 8.924 iniciaram seus negócios.

O que é MEI?

Pelas regras do governo federal, podem ser MEI negócios que faturam até R$ 81 mil por ano (ou R$ 6,7 mil por mês) e têm no máximo um funcionário. O registro permite ao microempreendedor ter CNPJ, emitir notas fiscais, alugar máquinas de cartão e acesso a empréstimos.

Além disto, garante o acesso a direitos e benefícios previdenciários, como aposentaria por idade ou invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade para as mulheres.

Para abrir uma MEI na Sala do Empreendedor, é preciso comparecer ao local com RG, CPF, título de eleitor, número do recibo do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) e comprovante de endereço no nome do empreendedor, além de possuir celular para recebimento de confirmação via SMS e e-mail válido.

Serviço

• A Sala do Empreendedor fica no térreo do prédio do Paço Municipal de São Bernardo, na Praça Samuel Sabatini, 50, Centro, e tem horário de funcionamento das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

• As inscrições para os cursos podem ser feitas pessoalmente ou pelo número 0800-570-0800. Existe ainda o telefone (11) 2630-4648 para informações sobre a Sala do Empreendedor.