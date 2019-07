Confira dicas para reduzir o uso do plástico no seu dia a dia

Quantas sacolinhas plásticas você levou para casa na última ida ao supermercado? Quantos copos descartáveis usou na última semana? Um estudo da WWF (Fundo Mundial para a Natureza) aponta que cada brasileiro gera, em média, 1 kg de lixo plástico por semana. Versátil e muito prático, o material é também uma das principais causas atuais de danos ao meio ambiente e à saúde. Para sensibilizar as pessoas sobre o problema, o movimento mundial Julho sem Plástico propõe mudança de hábitos que leva à redução do uso de plástico descartável. Começar é bem simples.

Além do plástico visível que descartamos no dia a dia, muitos produtos que usamos contém microplástico na formulação, inclusive os cosméticos. Pode parecer difícil evitar, por exemplo, o tubo do creme dental e do detergente e, ainda mais, a maquiagem convencional e outros tantos produtos feitos desse material. Mas cerca de 95% do plástico é descartado após o primeiro uso, o que mostra quanto dele podemos evitar.

Apenas 1,2% do plástico é reciclado no Brasil. O restante vai para aterros ou para o mar. Estima-se que, no mundo, 10 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos todos os anos, afetando centenas de espécies, incluindo a nossa.

“Chegamos a uma situação em que o microplástico está presente em quase tudo que ingerimos, seja nos peixes, na água ou nos alimentos. Garrafas e copos plásticos também soltam microplásticos quando aquecidos, o que pode ocorrer até no transporte. Só agora temos nos dado conta da dimensão do problema, e ainda não tivemos gerações consumindo tanto plástico para conhecer todas as consequências”, alerta a gerente dos programas Marinho e Mata Atlântica da WWF-Brasil, Anna Carolina Lobo.

Conheça outros dados sobre o impacto do plástico no mundo e dicas de como evitá-lo no seu dia a dia.

US$ 8 bilhões

É o prejuízo à economia global gerado pela poluição por plástico. Os principais setores afetados são pesqueiro, comércio marítimo e turismo

É o prejuízo à economia global gerado pela poluição por plástico. Os principais setores afetados são pesqueiro, comércio marítimo e turismo Quase 50%

de todo o plástico usado para criar produtos descartáveis têm vida útil menor que três anos

de todo o plástico usado para criar produtos descartáveis têm vida útil menor que três anos 1 quilo de lixo plástico

é quantidade produzida, em média, por habitante a cada semana. Desse total, somente 1,28% é reciclado

é quantidade produzida, em média, por habitante a cada semana. Desse total, somente 1,28% é reciclado A cada minuto

1 milhão de garrafas plásticas são compradas no mundo

1 milhão de garrafas plásticas são compradas no mundo 10 milhões de toneladas de plástico

vão parar nos oceanos a cada ano, prejudicando cerca de 600 espécies marinhas. Isso equivale a 23 mil aviões Boeing 747 pousando nos mares todos os anos

vão parar nos oceanos a cada ano, prejudicando cerca de 600 espécies marinhas. Isso equivale a 23 mil aviões Boeing 747 pousando nos mares todos os anos 400 anos

é o tempo que o plástico leva para se decompor na natureza

é o tempo que o plástico leva para se decompor na natureza Até 2050

teremos mais plástico do que peixes no oceano se esse problema não for solucionado

teremos mais plástico do que peixes no oceano se esse problema não for solucionado 95% do plástico

é descartado após o primeiro uso, como sacolas, garrafas, copos

Fonte: ONU Meio Ambiente e WWF-Brasil

Como começar a eliminar o plástico do seu dia a dia

No supermercado, evite levar para casa frutas e legumes embalados em plástico e bandejas de isopor (que também usam plástico na composição) Para carregar as compras, algumas alternativas são as ecobag, os carrinhos de feira ou as caixas de papelão, que os próprios supermercados oferecem. Lembre-se que, ao chegar em casa, a maior parte das sacolinhas acaba indo para o lixo, sem ter qualquer tipo de outro uso Diga adeus aos copos descartáveis. Leve seu próprio copo ou xícara para o trabalho, use garrafinhas reutilizáveis ou tenha um copo dobrável que caiba na bolsa e pode ser carregado para qualquer lugar Não utilize canudos plásticos. A melhor alternativa é comprar canudo de materiais como inox, que não são descartáveis e podem ser levados com você Quem costuma fazer as refeições no trabalho pode deixar um jogo de talheres na gaveta e, ao fazer o pedido de comida, pedir para que não sejam enviados talheres descartáveis Compre produtos a granel. Os mercados e empórios estão proliferando e você pode levar os seus potes para evitar o uso de embalagens e o consumo de plástico descartável na compra de diversos alimentos Dê preferência a produtos e marcas que não utilizam plástico na composição e na produção. Os microplásticos estão presentes até em produtos cosméticos, mas há muitas marcas atentas a essa questão e produzindo cosméticos livres de plástico. Cresce também o uso de plástico reciclável na fabricação de produtos como óculos