Governo vai lançar versão própria do Mais Médicos

O Governo Federal vai lançar na próxima semana um programa que vai rever o "Mais Médicos".

A informação foi revelada pelo ministro da Saúde durante um evento no Rio de Janeiro.

Luiz Henrique Mandetta afirmou que o "Médicos pelo Brasil" também será direcionado para a saúde primária.

Criado em 2013 durante a gestão de Dilma Rousseff em uma parceria com o governo cubano, o Mais Médicos passa por dificuldades desde que o país caribenho determinou a saída dos profissionais do Brasil após críticas do presidente Jair Bolsonaro, ainda durante a campanha presidencial.