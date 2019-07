Gamers, comemorai! Bolsonaro diz que há estudos para baixar impostos de jogos eletrônicos

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado (27) que foram concluídos estudos para reduzir impostos sobre jogos eletrônicos.

Em sua conta no Twitter, ele afirmou que, após o pedido de um usuário do Facebook para diminuir impostos sobre jogos eletrônicos, consultou a equipe econômica do governo.

“Atualmente o IPI [Imposto sobre Produtos Industrializados] varia entre 20 e 50%. Ultimamos estudos para baixá-lo. O Brasil é o segundo mercado no mundo nesse setor”, disse o presidente.

Na última quinta-feira (25), ele postou em suas redes sociais um vídeo onde aparece jogando videogame.

Na legenda do vídeo, escreveu: “- SÓ PARA DESCONTRAIR. Kkkkk – BOA NOITE A TODOS”. Em seguida, disse: “- Um forte abraço, gamers!”