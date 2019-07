São Paulo terá ações com testes gratuitos para hepatites B e C neste fim de semana

A cidade de São Paulo terá duas ações gratuitas de testes para detectar as hepatites B e C neste fim de semana.

No sábado (27), o Allianz Parque realiza os exames no mesmo dia em que o Palmeiras entra em campo contra o Vasco. Os exames serão realizados pela Sociedade Brasileira de Hepatologia das 14h às 18h30, no térreo, 5º andar e áreas de camarote do estádio. Pessoas diagnosticadas com hepatite B ou C serão encaminhadas a centros de referência para realizar novos exames – os pacientes serão acompanhados por membros da ONG Grupo Esperança.

Já o domingo (28), a testagem será no parque Ibirapuera, das 8h às 17h. O local onde o exame será realizado é a Arena de Ferro e o evento é organizado pela Associação Paulista para Estudo do Fígado (APEF). Também será possível fazer uma elastografia hepática, que avalia o grau de rigidez do fígado – exame não é invasivo.

